الخليج اليوم .. الرئيس العراقي يستقبل فريق منطاد العرب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل فخامة الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، اليوم في قصر بغداد، فريق منطاد العرب برئاسة الكابتن الطيار عبدالعزيز ناصر المنصوري.

وثمن الرئيس العراقي، خلال اللقاء، أهداف مبادرة منطاد العرب ودورها في ترسيخ الروابط الثقافية والإنسانية بين الشعوب، مؤكدا دعم العراق لكل ما يسهم في تعزيز العمل المشترك، لا سيما المبادرات التي تحمل رسائل السلام والتواصل الإنساني وتعكس روح التضامن والثقافة المشتركة.

وعبّر الكابتن عبدالعزيز المنصوري عن شكره وامتنانه لفخامة الرئيس العراقي على حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن العراق يمثل محطة أساسية في مسيرة المبادرة، لما له من مكانة تاريخية وثقافية عريقة في الوعي العربي، ودور رائد في دعم قيم الوحدة والتلاقي بين الشعوب.

وأشار المنصوري إلى أن الفريق سيطلق منطاد العرب في بغداد بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة العربي ليجسد التضامن الأخوي بين العراق وأشقائه.