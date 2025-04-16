الخليج اليوم .. "القبس": إحالة وزير الدفاع السابق إلى محكمة الوزراء في بلاغ "المصروفات السرية"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت وسائل إعلام كويتية بأن السلطات قررت إحالة وزير الدفاع السابق الشيخ أحمد الفهد إلى محكمة الوزراء في بلاغ المصروفات السرية.

وأوضحت صحيفة "القبس" أن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء أصدرت أمرا يقضي بإحالة وزير الدفاع السابق الشيخ أحمد الفهد إلى محكمة الوزراء، وذلك في بلاغ المصروفات السرية المرفوع من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

وذكرت "القبس" أن قرار إحالة الفهد وآخر "مدير لمكتبه" سابقا، اتخذته اللجنة برئاسة المستشار عمر المسعود والمستشار سعود الصانع والمستشار أحمد المقلد، بعد تقديم فواتير عن صرف أموال لشراء ساعات ومركبات.

وفي سياق آخر، قررت اللجنة حفظ بلاغ آخر ضد الفهد والمرفوع من وحدة التحريات المالية تتحدث فيه عن تدخل الفهد في الانتخابات من خلال صرف مبالغ مالية، حيث لم يثبت وجود دليل في الاتهام من قبل اللجنة التي انتهت الى حفظ البلاغ، وفقا لذات المصدر.

المصدر: "القبس"