الخليج اليوم .. السعودية.. شجاعة ممرض "بطل" تثير تفاعلا على مواقع التواصل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية باسم ممرض "بطل"، تمكن من إنقاذ حياة طفل كان عالقا داخل منزل التهمته النيران في مركز "الثنية" بمحافظة بيشة.

وفي مشهد إنساني بطولي، تمكن الممرض السعودي علي علوش الأكلبي من إنقاذ حياة طفل كان عالقا داخل منزل التهمته النيران في مركز "الثنية" بمحافظة بيشة، بعد أن تدخّل بشكل عاجل لتقديم الإسعافات الأولية عقب إخراجه من غرفة مغلقة غمرها الدخان واللهب.

ووقعت الحادثة وسط لحظات من الذعر والرعب، بعدما اندلع حريق ضخم في منزل إحدى الأسر بالمنطقة، وسط محاولات يائسة من الأهالي لإنقاذ طفل عالق داخل إحدى الغرف، قبل أن يتمكن رجال الدفاع المدني من الوصول إلى الموقع وإخراج الطفل بصعوبة.

وفي حديثه لصحيفة "عكاظ"، أوضح "الأكلبي" تفاصيل الواقعة قائلا: "عندما شب الحريق كنت متواجدا بالقرب من المكان وشاهدت ما حدث، وعندما سمعت بوجود طفل قلقت وقررت مع البعض اقتحام المكان، لكن محاولاتنا باءت بالفشل".

وأضاف: "لحظات وجاء رجال الدفاع المدني وتمكنوا من إخراج الطفل من غرفته، وعلى الفور ودون تردد أمسكت به وفحصته، لكنه لم يستجب وقمت بالتأكد من وعيه ووجود النبض، ولم يكن هناك نبض لدى الطفل، ووجدت إفرازات سوداء من أثار الدخان تعيق مجرى التنفس، وهنا أجريت له إنعاشا قلبيا رئويا لتحرير مجرى التنفس، وخلال 5 دقائق استعاد الطفل القدرة على النبض والتنفس، وسارعت بنقله لمستشفى تبالة العام، وتعامل الفريق الطبي مع الحالة وحولته فيما بعد إلى مستشفى الملك عبدالله في محافظة بيشة لتلقي مزيد من الرعاية الطبية".

وأشار الأكلبي إلى أن إنقاذ حياة الطفل لا يوازيه شعور، رغم ما لحق به من حروق وإصابات جراء الحريق وتطاير اللهب عليه في أثناء محاولته إنقاذ الطفل.

وتصدر "الأكلبي" الترند في السعودية بعد هذه الواقعة، حيث وصف النشطاء على مواقع التواصل ذلك بالعمل البطولي، مشيدين بشجاعة الممرض وإنسانيته.