شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يقرر صرف 3000 جنيه مكافأة تشجيعية للعاملين فى هذه الكنترولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق المجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف على "صرف مكافأة تشجيعية قدرها (3000) جنيه لكل العاملين من " (معلمين - وإداريين - وعمال خدمات معاونة) المشاركين بكنترولات كل من الشهادة الابتدائية والإعدادية بالمناطق الأزهرية نظير قيامهم بإنجاز الأعمال الموكلة اليهم على الوجه الأكمل المشرف والمرضى وتشجيعا لهم علي بذل المزيد من الجهد علي ان يتم الصرف علي مرحلتين (40٪) وقدرها (1500) جنيه خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م ، والـ (50%) الباقية وقدرها (1500) جنيه بعد انتهاء امتحانات الترم الثاني)".