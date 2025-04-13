شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهداء ومصابون فى قصف قوات الاحتلال منزلين بخان يونس جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء السبت، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة شراب في حي المنارة شرق مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد مؤمن غسان شراب، وفرح أحمد شراب، ومحمد أحمد شراب، وأن عددا من المواطنين أصيبوا جراء قصف الاحتلال منزلا آخر يعود لعائلة أبو مصطفى شرق المدينة.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، وأسفر عن استشهاد 50,933 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,450 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وفي سياق متصل، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع، بمحافظة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.



وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت تقوع وتمركزت في حي العمور، ما أدى الى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة شاب يبلغ من العمر 23 عاما بعيار ناري في الأطراف السفلية، نقل على إثرها إلى أحد المراكز الطبية.