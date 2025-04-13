الخليج اليوم .. الخارجية العُمانية: المحادثات الأميركية - الإيرانية جرت في أجواء ودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عقب انتهاء المحادثات غير المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف في سلطنة عمان، قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي إن بلاده توسطت لبدء حوار أميركي - إيراني من أجل "التوصل لاتفاق عادل ملزم بين الطرفين"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "المحادثات الأميركية الإيرانية جرت في أجواء ودية بناءة من أجل تقريب وجهات النظر".

كما قال عبر حسابه على منصة إكس:" أنا فخور بأن أعلن أننا استضفنا اليوم في مسقط وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وتوسطنا لبدء عملية حوار ومفاوضات بهدف مشترك يتمثل في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم. وأود أن أشكر زميلي على هذه المشاركة التي جرت في أجواء ودية ساعدت على تقريب وجهات النظر وتحقيق السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وسنواصل العمل معًا وبذل المزيد من الجهود للمساعدة في تحقيق هذا الهدف".

في الوقت ذاته، كشفت مصادر عمانية لـرويترز أن المحادثات التي استضافتها السلطنة تهدف إلى تهدئة التوترات وتبادل السجناء، فضلاً عن تخفيف العقوبات مقابل كبح النووي الإيراني، كما ذكرت للوكالة.

جولة محادثات جديدة

إلى ذلك، كانت قد أنتهت اليوم السبت محادثات بين طهران وواشنطن في العاصمة العمانية مسقط، فيما ستواصل إيران والولايات المتحدة، اللتان أجرتا، اليوم السبت، في عُمان محادثات حول البرنامج النووي الإيراني استمرت ساعتين ونصف الساعة، محادثاتهما الأسبوع المقبل، وفق وزارة الخارجية الإيرانية.

وجاء في بيان للخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف "اتفقا على مواصلة المحادثات الأسبوع المقبل"، وأشار البيان إلى أن عراقجي وويتكوف تحادثا بشكل مباشر "لبضع دقائق"، موضحا أن الوفد الإيراني التقى الوفد الأميركي بعد المحادثات غير المباشرة وتحدث معه لتحيته.

وكشف وزير الخارجية الإيراني أنه أجرى محادثات غير مباشرة مع واشنطن لمدة ساعتين ونصف الساعة، لافتاً إلى أن طهران وواشنطن تريدان اتفاقا على المدى القصير وليس مجرد محادثات.

كما أضاف أن "واشنطن قدمت مجهوداً كبيراً لإثبات جديتها في المحادثات"، مشيراً إلى أن الوسيط العماني نقل الرسائل 4 مرات بين وفدي التفاوض، كما قال إنه من المتوقع أن يناقش مع الوفد الأميركي الإطار العام لأي اتفاق محتمل.

وذكر أن واشنطن وطهران لا تريدان مفاوضات تستمر إلى ما لا نهاية، وأفاد بأن طهران اقتربت اليوم من التوصل إلى أرضية تفاوضية مشتركة مع واشنطن، مشيرا الى أن الجولة الثانية من المحادثات مع واشنطن ستعقد في سلطنة عمان.

في السياق ذاته، مع انتهاء الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة التي انطلقت في مسقط بوساطة عمانية بين الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، رجحت وزارة الخارجية الإيرانية ألا تطول تلك المباحثات كما أضافت الخارجية الإيرانية أن طهران ستمنح الدبلوماسية فرصة حقيقية، مؤكدة أن هدف هذه المحادثات واضح، إذ يتمثل في حماية مصالح البلاد.