الخليج اليوم .. رئيس الوزراء الهندي يصل إلى السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مدينة جدة السعودية في زيارة رسمية بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، وقال مودي في تغريدة عبر حسابه في "إكس": "وصلتُ إلى جدة، ستُعزز هذه الزيارة الصداقة بين الهند والسعودية، أتطلع للمشاركة في مختلف البرامج اليوم وغداً".





من جهتها، ذكرت الخارجية الهندية أن هذه الزيارة تعد الثالثة لرئيس الوزراء الهندي، وقالت في بيان اطلعت "العربية.نت" على تفاصيله: الهند تقدر بشدة علاقاتها الطويلة والتاريخية مع السعودية، التي اكتسبت عمقاً استراتيجياً وزخماً في السنوات الأخيرة، لقد قمنا معًا بتطوير شراكة جوهرية ومفيدة للطرفين بما في ذلك في مجالات الدفاع والتجارة والاستثمار والطاقة والعلاقات بين الشعوب. لدينا اهتمام مشترك والتزام بتعزيز السلام والرخاء والأمن والاستقرار في المنطقة.

في السياق ذاته، تعد العلاقات الدبلوماسية السعودية - الهندية علاقات عميقة، إذ بدأت منذ زيارة الملك سعود للهند في العام 1955، كأول زيارة رسمية بين البلدين، فيما توطدت أواصرها عبر الزيارات المتبادلة، إذ زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الهند في العام 2019، حينها جرى إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي، لتطوير التعاون بين البلدين في شتى المجالات، عبر مواءمة رؤية المملكة 2030 وبرامج تحقيق الرؤية، مع رؤية الهند المتقدمة 2047، ومبادراتها "اصنع في الهند" و"ابدأ من الهند" و"المدن الذكية" و"الهند النظيفة" و"الهند الرقمية”.

في المقابل، زار الرئيس الهندي السعودية في العام 2016، حينها تقلد مودي من العاهل السعودي الملك سلمان وشاح الملك عبد العزيز، الأرفع بين أوسمة البلاد، إذ علقه على صدره قبل بدء اجتماعات ومباحثات، انتهت بتوقيع 5 اتفاقيات، وفق ما اطلعت عليه "العربية.نت" مما بثته الوكالات، بينها خطط لتبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال، ودعم الاستثمارات بين البلدين في القطاع الخاص.

في سياق متصل، ذكر رئيس الوزراء الهندي في وقت سابق أن "السعودية تمثل أهم شريك للهند وكذلك الحال أهم شريك يمدنا بالطاقة"، كما أوضح أيضاً أن رؤية بلاده مشتركة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.

وكان الرئيس الهندي زار السعودية في العام 2016، حينها تقلد مودي من العاهل السعودي الملك سلمان وشاح الملك عبد العزيز، الأرفع بين أوسمة البلاد، إذ علقه على صدره قبل بدء اجتماعات ومباحثات، انتهت بتوقيع 5 اتفاقيات، وفق ما اطلعت عليه "العربية.نت" مما بثته الوكالات، بينها خطط لتبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال، ودعم الاستثمارات بين البلدين في القطاع الخاص.