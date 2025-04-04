شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية الفلسطينية" تدين مجازر الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، مجازر الاحتلال المتواصلة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، والتي كان آخرها المجزرة البشعة في مدرسة دار الأرقم بغزة التي تؤوي نازحين والتي خلفت في إحصائية أولية عشرات الشهداء، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 100 مصاب.



وأعربت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - عن استنكارها الشديد لتقاعس المجتمع الدولي عن وقف العدوان وحماية المدنيين، وتعايشه مع إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني، وضم أرضه ومحاولة شطب وتصفية حقوقه العادلة والمشروعة، محذرة من المخاطر المترتبة على استمرارها وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة والعالم.