بورصة وول ستريت تغلق على تراجع بنحو 6 بالمئة على خلفية الرسوم الجمركية الأميركية

هوت بورصة وول ستريت في نيويورك بنحو 6 بالمئة عن الاغلاق، في تراجع حاد للجلسة الثانية على التوالي على خلفية مخاوف المستثمرين حيال اقتصاد الولايات المتحدة بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة.

وتراجع مؤشر داو جونز 5,50 بالمئة، فيما انخفض مؤشر ناسداك بـ5,82 بالمئة، كما تكبّد مؤشر "أس أند بي 500" أسوأ خسارة له منذ العام 2020 بتراجعه 5,97 بالمئة.

وكان قد أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إلى أنّ "الرسوم الجمركية ستزيد على الأرجح التضخم خلال الشهور المقبلة"، موضحًا أنّ "التوقعات غير واضحة بدرجة كبيرة وسط مخاطر متزايدة من ارتفاع البطالة والتضخم"، وذلك بعد أن دعاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة.