السعودية | الهيئة العامة للطرق تعلن عن تحويلة مرورية جديدة لتطوير تقاطع طريق مجلس التعاون الخليجي مع طريق الظهران/بقيق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطرق، استمرارًا لجهودها في تحسين وتطوير البنية التحتية للطرق، عن بدء تنفيذ تحويلة مرورية جديدة ضمن أعمال تطوير تقاطع طريق مجلس التعاون الخليجي مع طريق الظهران/بقيق. وتشمل هذه التحويلة إغلاق المنحدر الدوراني على طريق الظهران/بقيق في الاتجاه المؤدي إلى البحرين، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل 2025.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من المراحل التطويرية التي تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة على الطرق، مع تحسين تجربة المستخدمين في هذا التقاطع الحيوي. وتدعو الهيئة قائدي المركبات إلى اتباع اللوحات الإرشادية والطرق البديلة التي سيتم توفيرها لضمان سهولة التنقل خلال فترة الإغلاق.

يُذكر أن الهيئة العامة للطرق كانت قد نفذت في السابق عدة مراحل لتطوير هذا التقاطع، شملت إنشاء جسور وتحويلات مرورية مؤقتة، بهدف تقليل الازدحام وتحسين الربط بين الطرق الرئيسية في المنطقة الشرقية. وتؤكد الهيئة التزامها بإتمام هذه المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يخدم المواطنين والمقيمين ويدعم الحركة الاقتصادية في المنطقة.

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