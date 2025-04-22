انت الان تتابع السفير الإيراني يصفها بـ"المنعطف المفصلي".. زيارة وزير الدفاع السعودي لطهران تحظى بإشادات واسعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

وصفت إيران زيارة وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، بأنها “تاريخية” و”مفصلية” في مسار العلاقات بين البلدين.

وقال السفير الإيراني لدى السعودية، الدكتور علي رضا عنايتي، في تصريح إلى قناة “العربية”، إن هذه الزيارة تمثل “انعطافة مهمة” في العلاقات السعودية - الإيرانية، مشيرًا إلى أن البلدين استعادا علاقاتهما الدبلوماسية في مارس 2023، وأن العلاقات الآن دخلت مرحلة جديدة، تختلف عن الحقبة السابقة.

وأكد السفير أن البلدين بدآ في جني ثمار هذه العلاقات، واصفًا المستقبل الثنائي بـ”الواعد جدًّا”، مشيرًا إلى وجود اتفاقيات مهمة في مجالات متعددة، تشمل الاستثمار، الرياضة، التجارة، الاقتصاد، الشباب، الثقافة، النقل البري، التعاضد القضائي والتعاون الأمني.

وأضاف بأن السعودية وإيران تمتلكان فرصًا كبيرة للتعاون المشترك، مؤكدًا أن مواصلة مسيرة التنمية تُمثِّل رغبة مشتركة لدول المنطقة.