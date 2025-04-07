مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة الطيبة

أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ "الغارة الّتي شنّها العدو الإسرائيلي بمسيّرة على بلدة الطيبة، أدّت إلى استشهاد مواطن".

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