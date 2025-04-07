شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني قدم مساعدات نقدية وصلت لـ 10.1 مليون أسرة من الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

يستمر التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى فى تقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا فى كافة المحافظات والقرى وقد وضع فى خطة عمله أيضا المحافظات الحدودية لتقديم خدماته المتنوعة للأولى بالرعاية ولتمتد يده لتنال من كافة الأكثر احتياجا وفقا لإحصائيات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ولم يقتصر دور التحالف الوطني فى تقديم خدمات عينية متنوعة فحسب بل حرص على تقديم مساعدات نقدية والتى وصلت إلى 10.1 ملايين أسرة منذ إنشائه بالإضافة إلى أكثر من 4 ملايين مساعدة اجتماعية لرعاية الأيتام وفك كرب الغارمات وغيرها.



ويضم التحالف الوطني 36 كيانًا تنمويًا وخدميًا، وقدم 124.8 مليون خدمة متنوعة لمتوسط عدد 40 مليون مستفيد سنويًا،بجانب تقديم 14.1 مليون خدمة طبية، بالإضافة إلى تقديم 89.9 مليون خدمة غذائية ما بين صناديق مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة وحلوى المولد وتغذية مدرسية.