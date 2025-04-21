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مفتي المملكة: الرئاسة تحرص على نشر مبادئ الوسطية ومحاربة الإرهاب

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مفتي المملكة: الرئاسة تحرص على نشر مبادئ الوسطية ومحاربة الإرهاب

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، في مقر الرئاسة بالرياض، رئيس الجمعية الوطنية "البرلمان" في جمهورية باكستان الإسلامية سردار أياز صادق، والوفد المرافق.

وأكد مفتي المملكة خلال اللقاء، أهمية دور الرئاسة في بيان الحكم الشرعي في المسائل الشرعية التي تهم المسلمين، وفي النوازل الفقهية التي تتطلب حكمًا شرعيًا، وحرصها على تعزيز الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب.

من جانبه نوّه رئيس البرلمان الباكستاني، بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة تجاه باكستان في مختلف المواقف والقضايا, منوهًا بعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.


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MO Nasa

MO Nasa

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