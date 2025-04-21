وأكد مفتي المملكة خلال اللقاء، أهمية دور الرئاسة في بيان الحكم الشرعي في المسائل الشرعية التي تهم المسلمين، وفي النوازل الفقهية التي تتطلب حكمًا شرعيًا، وحرصها على تعزيز الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب.
من جانبه نوّه رئيس البرلمان الباكستاني، بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة تجاه باكستان في مختلف المواقف والقضايا, منوهًا بعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
كانت هذه تفاصيل خبر مفتي المملكة: الرئاسة تحرص على نشر مبادئ الوسطية ومحاربة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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