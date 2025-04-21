تكنولوجيا: روبوتات الذكاء الاصطناعي تخفض تكاليف متجر Venhub بنسبة 31%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ذكرت NBC4 News في لوس أنجلوس أن متاجر Venhub في جنوب كاليفورنيا، التي تعمل بالكامل بواسطة الروبوتات، قد نجحت في تقليص تكاليف البناء والتشغيل بنسبة 31% مقارنة بالمتاجر التقليدية التي تعتمد على العاملين البشر.

تعمل متاجر Venhub دون الحاجة إلى فترات راحة أو تبديل موظفين، حيث يستخدم المتجر روبوتين مزودين بأسلحة آلية تعمل بالذكاء الاصطناعي على مسار معدني طويل لتنفيذ أوامر العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

تعتمد الروبوتات على التعرف على الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد المنتجات. كما تتيح أكواب الشفط القابلة للتبديل وأيدٍ Grabber للروبوتات التعامل مع مجموعة متنوعة من المنتجات.

يمكن للمتجر تخزين أكثر من 400 منتج مختلف (SKU)، ويحتوي على ست خزانات مبردة ذكية. يستطيع الملاك تتبع جميع العمليات والمبيعات والمخزون عن بُعد باستخدام المراقبة المباشرة، بينما يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين إعادة التخزين من خلال جرد التنبؤ واتجاهات الطلب.

تتراوح تكلفة الوحدة بين 250,000 دولار و275,000 دولار، وتكون مملوكة بالكامل للمالك. ومع ذلك، يتطلب تشغيل الروبوتات رسوم اشتراك شهري قدره 2,500 دولار، بالإضافة إلى رسوم صيانة وصيانة وقائية تقدر بحوالي 1,300 دولار (أي حوالي 5.21 دولار في الساعة خلال العمليات المستمرة 24/7).

تستفيد Venhub من هذه التكاليف المخفضة مقارنة بمتاجر أخرى في كاليفورنيا حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور 20 دولارًا للعمال في قطاع الوجبات السريعة و16.50 دولارًا للعمال في القطاعات الأخرى.

كما ينعكس هذا في تقديم أسعار مخفضة للعملاء، حيث عثر أحد العملاء على زجاجة فحم الكوك بسعر 0.79 دولار، وهو أقل بكثير من السعر المعتاد الذي يتجاوز 2 دولار في المتاجر الأخرى.

كما تتميز متاجر Venhub بتصميم آمن يحافظ على العملاء في الخارج، ويمنع السرقة ويقلل من العمليات الجنائية، فضلاً عن منع سرقات الغوغاء التي تؤثر على المتاجر التقليدية.

يعزز هذا أيضًا من نظافة المتاجر والحفاظ عليها خاصة أثناء الأوبئة. يعتمد العملاء على هواتفهم الذكية لإتمام الدفع، مما يلغي الحاجة للتعامل النقدي الذي يمكن سرقته. تستخدم المتاجر نوافذ خاصة لالتقاط الطلبات، وجميع النوافذ مقاومة للرصاص.

تستمد المتاجر طاقتها من شبكة الكهرباء الرئيسية، بينما تظل البطاريات الاحتياطية مشغلة أثناء انقطاع التيار الكهربائي والكوارث الطبيعية. تخطط Venhub لتحديث النظام في المستقبل ليشمل الطاقة الشمسية ودعم الطعام المجمد.

يتراوح حجم المبنى بين 22 × 10 × 10 أقدام (6.71 × 3.05 × 3.05 م) ويتطلب مساحة إضافية للوصول بمقدار 4 أقدام (1.22 م) من جميع الجوانب.

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