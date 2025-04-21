عاصي الحلاني وعائلته يحتفلون بعيد الفصح داخل منزله الفخم في بيروت

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت عائلة الفنان اللبناني عاصي الحلاني بعيد الفصخ داخل منزلهم الفخم في منطقة المونيفردي في بيروت.

ووثقت ملكة جمال لبنان السابقة وزوجة عاصي الحلاني، كوليت الحلاني الاجواء بمقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص.

ولفت المتابعون فخامة المنزل الذي يحتوي على حديقة كبيرة وحوض سباحة.

وقد طرح عاصي الحلاني، أحدث أعماله الفنية، أغنية "الحق علينا"، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

أغنية "الحق علينا" من كلمات وألحان وتوزيع موسيقي سليم عساف، ميكس وماستر عمر حايك، أما الفيديو كليب فقد صور تحت إشراف المخرج أحمد المنجد.

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