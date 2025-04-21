هل تتزوج رضوى الشربيني مرة ثانية؟ هذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني عن العديد من أسرار حياتها وموقفها من الزواج مرة أخرى وذلك ببث مباشر عبر حسابها الخاص، كما كشفت عن موعد عودة برنامجها من جديد.



وقالت رضوى الشربيني: "كل حاجة هتتحل لما نشغل نفسنا ونشتغل وننجح ونعمل فلوس، بدل ما أتجوز راجل غني أبقى أنا الغنية، وفي واحدة بتقولي ما تتجوزي يا رضوى، لو لقيت الشخص المناسب أكيد هعمل كده عادي".

أما عن موعد عودة برنامجها، فقالت رضوى: "أنا مش مختفية، أنا بعمل حاجات وهرجع لما أبقى مستعدة إني أرجع، وعايزاكم بس تدعولي".