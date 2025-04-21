طقس صحو مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 23:24 والمد الثاني عند الساعة 07:44، والجزر الأول عند الساعة 42:14، والجزر الثاني عند الساعة 37 :01.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا كذلك. يحدث المد الأول عند الساعة 18:00، والجزر الأول عند الساعة 10:19.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 23 80 15

دبـــــي 37 22 70 20

الشارقة 36 21 85 15

عجمان 33 22 85 20

أم القيوين 36 19 80 25

رأس الخيمة 36 19 70 20

الفجيرة 32 25 80 20

الــعـين 39 20 50 10

ليوا 40 18 40 10

الرويس 38 21 50 10

السلع 35 20 50 10

دلـمـا 34 23 80 50

طنب الكبرى / الصغرى 33 24 80 50

أبو موسى 32 25 80 50