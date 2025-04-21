عام 2019 رالف لورين أطلق مجموعة كاملة مستوحاة من شخصية "رايتشل غرين".. وهذه قصتها

ميرنا وليد - بيروت - احتفالًا بالذكرى الـ15 لمسلسل "فريندز"، تعاون المصمم العالمي رالف لورين عام 2029، مع وارنر براذرز لابتكار مجموعة "ارتدِها للعمل" مستوحاة من شخصية "رايتشل غرين"، التي جسّدتها النجمة جينيفر أنيستون.

خلال المواسم العشرة من المسلسل، عملت غرين مع العلامة التجارية لمدة خمس سنوات، حتى أن المصمم نفسه ظهر في العمل لدعم أحداث القصة. وقد استلهم المصمم قطع بولو ورالف لورين من أسلوب بطلة المسلسل في العمل، بما في ذلك البدلات الرسمية والتنانير القصيرة والكنزات ذات الياقات العالية والإكسسوارات الأنيقة. كما أضاف لمسة من نقشة جلد النمر الصناعي على المجموعة.

وتم عرض المجموعة آنذاك في بلومينغديلز، نيويورك، حيث خاضت غرين تجربتها الأولى في عالم الأزياء، يومي 21 و22 سبتمبر/ أيلول. ويزيد من روعة الحدث نسخةٌ طبق الأصل من سنترال بيرك، حيثُ قض أبطال العمل أطول وقت من أحداث المسلسل.