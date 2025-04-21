تكنولوجيا: إعلان رسمي عن Valorant Mobile مع تحذير كبير يؤثر على تجربة اللعب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ترددت شائعات حول وصول لعبة Valorant إلى الأجهزة المحمولة لعدة سنوات، لكن لم تتحقق أي من هذه الشائعات حتى الآن.

وأخيرًا، قرر الحساب الرسمي للعبة على منصة X إنهاء هذه التكهنات وأكد أن Valorant Mobile أصبح حقيقة، ولكن هناك تحذير كبير: قد لا تتمكن من اللعب بها في المستقبل القريب.

في الوقت الحالي، يمكن للمستخدمين في الصين فقط التسجيل المسبق للعبة. كما تم الإعلان عن اختبار تجريبي قريب، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان بإمكان اللاعبين العالميين المشاركة فيه.

بشكل عام، سيكون من الصعب أن تتوفر اللعبة رسميًا في الصين في الأشهر القليلة المقبلة، وربما ستستغرق وقتًا أطول للوصول إلى باقي دول العالم.

سيكون من المثير للاهتمام معرفة التدابير التي ستتخذها Riot لمنع اللاعبين خارج الصين من تشغيل Valorant Mobile على أجهزة Android عبر تحميل ملف APK بشكل غير رسمي.

مع ذلك، قد يكون الانتظار مستحقًا لأن Riot تعاونت مع Lightspeed Studios (التي اشتهرت بلعبة PUBG Mobile) لإحضار Valorant إلى الأجهزة المحمولة.

رغم أن اللعبة لم تكن تطلب الكثير من المتطلبات على الحاسب الشخصي في البداية، فإن تحسينها للعمل على الأجهزة المحمولة التي تمتلك مئات من تكوينات الأجهزة المختلفة سيكون تحديًا كبيرًا. وربما يكون هذا هو السبب في عدم استعجال Riot في إطلاقها بشكل رسمي.

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