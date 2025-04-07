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تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، نظمت جمعية رسالة، سلسلة من الأنشطة التعليمية والترفيهية للأطفال فى عدة محافظات، حيث شملت الفعاليات حصصاً تعليمية، وورش تدريب على الرسم، بالإضافة إلى دورات تنمية بشرية تهدف إلى تعزيز مهارات الأطفال.

تم تنفيذ هذه الأنشطة فى محافظات القاهرة، الجيزة، والإسكندرية، كما تم تنظيم مأدبة طعام للأطفال المشاركين فى الفعاليات.

تأتى هذه الأنشطة ضمن إطار جهود مؤسسات التحالف الوطنى لتحسين حياة الأطفال وتنمية قدراتهم فى مجالات متعددة، بهدف إعدادهم لمستقبل أفضل وتعزيز قدراتهم الشخصية والاجتماعية.



جمعية رسالة عضو التحالف الوطني تنظم فعاليات تعليمية وتدريبية للأطفال (1)