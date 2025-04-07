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عاجل : إندلاع حريق ضخم في صنعاء

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عاجل : إندلاع حريق ضخم في صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - اندلع قبل قليل حريق ضخم في صنعاء .

وقال مواطنون: اندلع حريق ضخم في مصنع الاسفنج بجولة مصعب بني الحارث في صنعاء .
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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