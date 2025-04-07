شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إندلاع حريق ضخم في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلع قبل قليل حريق ضخم في صنعاء . وقال مواطنون: اندلع حريق ضخم في مصنع الاسفنج بجولة مصعب بني الحارث في صنعاء .



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