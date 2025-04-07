تكنولوجيا: شائعات Galaxy S26 Ultra: كاميرا 200MP محسّنة ودعم Qi2 مع قلم S-Pen دون تغييرات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت الشائعات تتكاثر حول خليفة هاتف Galaxy S25 Ultra من سامسونج، والمتوقع أن يتم الكشف عنه في يناير 2026. وبينما ظهرت بعض التسريبات الغريبة، مثل وجود مستشعرين بدقة 200 ميجابكسل أو كاميرتين تليفوتوغرافيتين بتقنية Periscope، فإن أياً منها لا يبدو واقعيًا بدرجة كافية، ومع ذلك لا يمكن استبعادها تمامًا في هذه المرحلة المبكرة.

من جهة أخرى، ظهرت مؤخرًا تسريبات جديدة من حساب PandaFlashPro، ورغم أن مزاعمه لا تبدو مستحيلة، فإن مدى دقة مصادره لا يزال محل تساؤل.

أحد أبرز ما ذكره هو نية سامسونج التخلي تدريجيًا عن دعم قلم S-Pen في سلسلة Galaxy S الرائدة، وذلك لتوفير مساحة داخلية أكبر للمكونات الأخرى. ويبدو هذا منطقيًا نوعًا ما، خاصة بعد تقليص ميزات القلم في Galaxy S25، حيث أزالته سامسونج من تصنيف Bluetooth.

ومع ذلك، أوضح المسرّب أن Galaxy S26 Ultra سيستمر في دعم S-Pen، ما قد يعني أيضًا استمرار غياب المغناطيس اللازم لدعم Qi2 بشكل كامل. وبالتالي، قد يحتاج المستخدمون الذين يرغبون في استخدام ملحقات مغناطيسية إلى حافظة مخصصة لذلك.

أما بخصوص الكاميرا، فتشير المعلومات إلى أن النماذج الأولية للهاتف تأتي مع مستشعر بقياس 1/1.3 بوصة، وهو نفس حجم مستشعر ISOCELL HP2 في Galaxy S25 Ultra، لكن مع تحسينات ملحوظة على بنية البكسلات والبصريات، وربما حتى فتحة عدسة متغيرة.

وتشير التسريبات كذلك إلى أن سامسونج اختارت استخدام مستشعر واحد فقط بدقة 200 ميجابكسل بدلًا من اثنين.

أخيرًا، قد يعود معالج Exynos إلى بعض إصدارات Galaxy S26، ولكن بشكل محدود وفقًا للمنطقة والنموذج.

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