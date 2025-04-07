السعودية | يعمل من الـ 5 عصرا.. كل ما تريد معرفته عن التاكسي البحري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أطلقت شركة النقل العام بمحافظة جدة خدمة “التاكسي البحري” كأحد الحلول المبتكرة لتعزيز وسائل النقل الحديثة داخل المدينة الساحلية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوفير تجربة تنقل سياحية وترفيهية آمنة وسلسة.

وتنطلق رحلات التاكسي البحري من محطة نادي اليخوت (JYC) حاليًا، وتستغرق كل رحلة قرابة 45 دقيقة، مع ضرورة التواجد قبل الموعد بـ15 دقيقة. وتُتاح التذاكر للشراء إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للشركة أو من خلال الباركود المخصص.

وتبدأ أوقات تشغيل الخدمة من الساعة 5:00 عصرًا وحتى الساعة 11:00 مساءً، مع إمكانية إلغاء أو تعديل الحجز بشرط التواصل قبل موعد الرحلة بساعتين على الأقل.

وأكدت الشركة أن ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال دون سن السابعة يُمنحون تذاكر مجانية، في حين يبلغ سعر التذكرة 25 ريالًا، وفق جدول زمني محدد ومتاح عبر الإنترنت.

يُشار إلى أن خدمة التاكسي البحري لا تسمح بإحضار الأطعمة والمشروبات أو الحيوانات الأليفة، حرصًا على راحة الركاب وسلامة الرحلة.

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