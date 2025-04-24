شكرا لمتابعة خبر عن الأمير تركي الفيصل يشارك الطلاب فرحة التخرّج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - شارك الأمير تركي الفيصل الطلاب فرحة التخرّج، خلال رعايته “اليوم” حفل تخرّج دفعة جديدة من كليات الطب، والصيدلة، والعلوم، والدراسات العامة بجامعة الفيصل بالرياض.
واحتفت جامعة الفيصل بالرياض، بتخريج دفعة جديدة من طلاب الدراسات العُليا، بمقر الجامعة بالرياض ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن عبدالله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعوديَّة، رئيس مجموعة الفيصليَّة.
وبدأ حفل التخرُّج بالسلام الملكي، ثم مسيرة للخرِّيجين، تبع ذلك تلاوة من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم قصير عن جامعة الفيصل وإنجازاتها على الصعيد العلميِّ.