شكرا لمتابعة خبر عن الأمير تركي الفيصل يشارك الطلاب فرحة التخرّج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك الأمير تركي الفيصل الطلاب فرحة التخرّج، خلال رعايته “اليوم” حفل تخرّج دفعة جديدة من كليات الطب، والصيدلة، والعلوم، والدراسات العامة بجامعة الفيصل بالرياض.

‎واحتفت جامعة الفيصل بالرياض، بتخريج دفعة جديدة من طلاب الدراسات العُليا، بمقر الجامعة بالرياض ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن عبدالله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعوديَّة، رئيس مجموعة الفيصليَّة.

‎وبدأ حفل التخرُّج بالسلام الملكي، ثم مسيرة للخرِّيجين، تبع ذلك تلاوة من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم قصير عن جامعة الفيصل وإنجازاتها على الصعيد العلميِّ.