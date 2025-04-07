أشار النّائب أشرف ريفي إلى أنّ "أذرُع إيران تتلقّى ضربات كبيرة في المنطقة، ففي العراق سيتمّ تسليم سلاح ميليشيات "الحشد الشعبي" إلى الدّولة العراقيّة، وفي اليمن يتخبّط الحوثيّون بفعل الغارات وبدأوا يفقدون السّيطرة، وإيران أعلنت وقف إمداداتها لهم".
وشدّد في تصريح، على أنّ "في لبنان، على "حزب الله" تسليم سلاحه للدّولة تفاديًا للمزيد من الرّهانات المُكلِفة. عودوا إلى الدّولة وكفى عنتريات، فاللّعبة انتهت والنّفوذ الإيراني بات من الماضي"، مؤكّدًا أنّه "حان الوقت للنّزول عن الشّجرة. إرحموا أهلكم وشعبكم". ولفت إلى أنّ "الدّولة وحدها هي الّتي تحمي اللّبنانيّين، وهي وحدها جامعنا المشترك".
كانت هذه تفاصيل خبر ريفي أكد أن على "حزب الله" تسليم سلاحه للدولة: حان الوقت للنزول عن الشجرة وكفى عنتريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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