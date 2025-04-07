تكنولوجيا: تفكيك Google Pixel 9a يكشف أسراره الداخلية بالفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل عن هاتف Pixel 9A في الشهر الماضي، لكنها سرعان ما قررت تأجيل إطلاقه لأسباب لم تُكشف بعد. ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف أخيرًا في المتاجر الأسبوع المقبل، وتحديدًا في 10 أبريل.

وقبل وصوله رسميًا إلى الأسواق، تمكن اليوتيوبر PbkReviews من الحصول على وحدة من الهاتف، وقام بتفكيكها في فيديو جديد ضمن سلسلة فيديوهاته المعتادة للتفكيك. لذا، إذا كنت تتساءل عمّا يختبئ داخل Pixel 9A، فها هي فرصتك لاكتشاف ذلك.

نال الهاتف تقييمًا بدرجة 7.5 من 10 من حيث قابلية الإصلاح، حيث يُمثل الرقم 10 أسهل إصلاح ممكن، و0 الأصعب. وقد حصل الهاتف على أعلى النقاط في بعض الجوانب، مثل التصميم الداخلي، وتوفر قطع الغيار، وسهولة استبدال الشاشة، حيث نال 2 من أصل 2 في كل منها.

أما النقاط التي انخفض فيها التقييم، فكانت عند استبدال البطارية، إذ حصل على 1 من 2، بالإضافة إلى صعوبة استبدال المكونات المختلفة الأخرى، والتي لم تتجاوز 0.5 من 2.

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