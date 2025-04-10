فادي حداد يعيد قضية إنفـ جار مرفأ بيروت إلى الواجهة

ميرنا وليد - بيروت - عبر المخرج فادي حداد عن إستيائه بسبب التقصير الذي أطال أصحاب المنازل والمحال بعد الإنفـ جار الذي طل مرفأ بيروت، كاشفاً إلى أنه حتى اللحظة لم يتم تعويض هؤلاء الأشخاص، وذلك عبر صفحاه الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وعلق حداد قائلاً :"فيه تعويضات بعد ما إندفعت من إنفجار المرفأ ، أخدو الأسامي وصورو الشقق والدمار ، نص بيروت تدمرت ، جابو فول وحمص بكرتونة".
من ناحية أخرى، كان قد صرح حداد أنه يتمنى أن يرى لبنان دائماً بأبهى صورة، قائلاً :"أتمنى أن نرى كل أهالي الوطن العربي في لبنان، وأنا أذكّر الشعوب الأخرى والمغتربين دائماً بجمال هذا البلد، بالرغم من كل الأخبار السيئة".
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