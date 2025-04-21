شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات عسكرية غير مسبوقة من قبل هؤلاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن دفع مليشيا الحوثي بتعزيزات عسكرية غير مسبوق صوب محافظة الحديدة واكدت مصادر ان تعزيزات حوثية ضخمة تضم مئات المقاتلين وصلت مؤخراً إلى مناطق المواجهات جنوب الحديدة

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