شكرا لبحثكم عن خبر صندوق تنمية المهارات بعدن يبحث تعزيز الشراكة مع الشبكة الإقليمية ومركز تجسير للتدريب والتأهيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن | خاص

بحث المدير العام التنفيذي لصندوق تنمية المهارات بالعاصمة عدن، المهندس كتبي عمر كتبي، اليوم، مع ممثلة الشبكة الإقليمية في اليمن والمديرة التنفيذية لمركز تجسير للتدريب والتأهيل والاستشارات، الأستاذة رقية أحمد، سُبل تعزيز الشراكة لدعم برامج التدريب والتأهيل المهني.

وناقش الجانبان تنفيذ برامج تدريبية نوعية تستهدف رفع كفاءة الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، بما يسهم في دعم جهود التنمية البشرية. كما استعرض المهندس كتبي خطط الصندوق التطويرية الهادفة إلى توسيع نطاق التدريب وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية عبر شراكات محلية وإقليمية.

وأشاد المدير العام التنفيذي بالجهود التي تبذلها الشبكة الإقليمية ومركز تجسير في مجال بناء القدرات، مؤكداً حرص الصندوق على بناء شراكات استراتيجية لتوفير فرص تدريبية نوعية.

ودعا إلى تمكين متدربي الصندوق اقتصادياً عبر دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحويل المهارات المكتسبة إلى مشاريع إنتاجية فاعلة.

من جانبها، أكدت الأستاذة رقية أحمد استعداد الشبكة ومركز تجسير لتعزيز التعاون وتنفيذ برامج متخصصة تخدم التنمية، مشيرةً إلى أهمية التنسيق المستمر لوضع برامج تأهيلية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم تنظم التعاون المشترك، وتحدد الإطار العام لتنفيذ البرامج التدريبية والاستشارية، بما يسهم في تأهيل كوادر قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.

حضر اللقاء الدكتور علاء عبد الناصر عوض مدير إدارة التطوير في مركز تجسير

ومن جانب الصندوق كلا من

الاستاذه فطوم محمد الاهدل امين سر مجلس الإدارة مديرة إدارة التحصيل بالصندوق ، والاستاذ نجيب الشلالي المستشار الاداري والمالي للصندوق والاستاذة شذى عبد الحكيم مختصة إدارة التدريب والتأهيل بالصندوق.