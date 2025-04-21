نانسي عجرم تحتفل بعيد الفصح في شوارع باريس بأجواء عائلية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مجموعة من الصور المميزة مع متابعيها عبر حسابها الخاص، اظهرت من خلالها الأوقات الرائعة التي تقضيها مع زوجها و بناتها في شوارع العاصمة الفرنسة باريس، إحتفالاً بمناسبة عيد الفصح المجيد، و ظهر عليهم ملامح الفرح و السعادة.



و علقت نانسي على منشورها قائلةً: "الحب والنور وقليل من سحر باريس في عيد الفصح هذا، قلبي ممتلئ. ممتن".

على صعيد آخر، شاركت نانسي عجرم، متابعيها عبر حسابها الرسمي منشوراً شوقتهم من خلاله لأعمالها المقبلة.

ونشرت مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها من داخل سيارتها، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "اشتقتلكن.. أعلم أنه قد مر وقت طويل، لكنني أعدكم أن ذلك يستحق الانتظار.. لا يمكنني الانتظار لمشاركة كل شيء كنت أعمل عليه، قريبا جدا! أحبكم".

