إليكم سعر حقائب يد صبا مبارك المرتفع من FENDI

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة الأردنية صبا مبارك أنظار متابعيها، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك كاجوال مميز، إذ كانت ترتدي كروب توب رمادي ضيق مع سروال جينز ازرق واسع و سترة شيك رسمية.



و حملت صبا بيدها حقيبة من دار ازياء FENDI وصل سعرها إلى 3,100 يورو، علق فيها حقيبة صغيرة بيضاء بسعر 790 يورو.

و من الناحية الجمالية، ربطت صبا مبارك شعرها إلى الخلف على شكل ذيل الحصان، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، مع نظارات شمسية لإكمال اللوك.

