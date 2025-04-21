مي سليم تظهر أنوثتها و جمالها بهذا اللوك الأبيض

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة الأردنية مي سليم، في أحدث إطلالاتها على الجمهور، من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بأنوثة عالية، مرتدية كروب توب واسعة باللون الابيض ذات أكمام قصيرة، مع سروال ابيض واسع شيك، وإعتمدت لشعرها تسريحة مميزة تليق بالإطلالة، وطبقت مكياجاً رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و كانت قد أطلقت الفنانة مي سليم أغنيتها الجديدة بعنوان "اتعلقت بيه" على طريقة الفيديو كليب، وتزامن طرحها مع حلول عيد الفطر السعيد حيث اختارت أن تُقدم للجمهور عمل غنائي جديد ومختلف عليها.

جاءت أغنية "اتعلقت بيه" باللهجة المصرية وبقالب غنائي رومنسي - ايقاعي، حيث جسدت الأغنية في موضوعها حالة "الوقوع" في الحب، وشرح تلك الحالة بأسلوب السهل الممتنع من حيث الكلمة البسيطة والقريبة من السمع. وجمع اللحن بين اللمستين الرومنسية والإيقاعية بأسلوب جديد ومختلف من حيث الجمل اللحنية التي تكاملت مع التوزيع الموسيقي.

