شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية تفجرها في وجه الحـ.وثيين (عملية مرتقبة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت القيادة المركزية الأمريكية مشاهد توثق لحظة تجهيز الطائرات الحربية على متن حاملة الطائرات ترومان

واكدت القيادة المركزية انها تواصل عملياتها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ضد مليشيا الحوثيين الإرهابية



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