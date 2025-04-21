شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب مفاجئ للحوثيين من اكبر المحافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية مطلعة، اليوم، بأن ميليشيات الحوثي نفذت انسحابًا مفاجئًا من عدة مواقع عسكرية استراتيجية في منطقة مراوسة التابعة لمديرية ماوية شرق محافظة تعز، وسط أنباء عن تحركات لإعادة توزيع وانتشار القوات التابعة للجماعة.



ووفقًا للمصادر، فإن القوات الحوثية التي كانت متمركزة في منطقتي سقوف وجبل فحلان – المطلّتين على منطقة مقيلان – انسحبت بشكل كامل، مصطحبة معها كافة معداتها وعتادها العسكري، وذلك بعد أكثر من عامين من التمركز في تلك المواقع، والتي شهدت عمليات تحصين واسعة وحفر خنادق وأنفاق خلال الفترة الماضية.



وبحسب المعلومات، فإن عملية الانسحاب تمت تحت إشراف القيادي الحوثي "أبو شايف البيضاني"، حيث توجهت القوات المنسحبة نحو مدينة الصالح في منطقة الحوبان

