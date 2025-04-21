السعودية | سمو وزير الطاقة يستقبل وزير الخارجية والهجرة المصري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في الرياض اليوم، معالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي.

وجرى خلال الاستقبال، بحثُ سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات الطاقة كافة، بالإضافة إلى استعراض آفاق تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط