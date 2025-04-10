شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار اسعار العقارات في صنعاء وعرض فيلا فارهه للبيع بسعر لايصدق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فاد مواطنون بانهيار اسعار العقارات في صنعاء بصورة غير متوقعة.

وبحسب مواطنون فان اسعار العقارات هبطت بشكل كبير خلال الايام الماضية

واكدوا تم عرض فيلا للبيع ب٢٥٠ الف سعودي في صنعاء



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