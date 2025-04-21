زيلينسكي: أطالب روسيا برد واضح على مقترح الهدنة

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بـ"رد واضح على مسألة إن كانت توافق على وقف إطلاق النار على الأهداف المدنية".

ولفت زيلينسكي "ما زال مقترح أوكرانيا عدم ضرب البنى التحتية المدنية على الأقل، قائما. ونتوقع ردا واضحا من موسكو. نحن على استعداد لأي حوار بشأن كيفية ضمان ذلك".

وأمس، اعرب الرئيس الاميركي دونالد ترامب‬⁩ عن أمله في أن تتوصل ⁧‫روسيا‬⁩ وأوكرانيا‬⁩ إلى اتفاق هذا الأسبوع.

ولفت ترامب‬⁩ في تصريح له، الى ان موسكو‬⁩ وكييف‬⁩ ستحققان ثروات طائلة من عقد الصفقات مع ⁧‫واشنطن‬⁩ بعد أن تتوصلا لاتفاق.

وكان قد أعلن زيلينسكي أن "كييف تقترح على روسيا وقف هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على البنية التحتية المدنية لما لا يقل عن 30 يوما".

وأوضح زيلينسكي في تصريح له، بانه "إذا لم توافق روسيا على هذه الخطوة، فسيكون ذلك دليلا على أنها تنوي الاستمرار في إزهاق الأرواح وإطالة أمد الحرب". واتهم روسيا بارتكاب أكثر من ألفي انتهاك لهدنة عيد الفصح.