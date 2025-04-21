عقيص: المعركة الاساسية يجب ان تكون معركة استعادة السيادة وحصر السلاح غير الشرعي وتسليمه للدولة

أشار النائب جورج عقيص، في حديث لـ"LBCI"، الى أن "في الوقت نفسه الذي كنت اترأس فيه لجنة فرعية لدراسة قانون الاعلام كنت اتعرض لحملات اكبار كاذبة ومفبركة وفي لبنان تأخرنا في مواكبة القدرة على رسم التوازن بين مبدأ الحرية المطلقة وبين ان تكون هذه الحرية مسؤولة".

ولفت عقيص، الى أن "القضاء في لبنان حامي الحريات وحامي الكرامات والمعركة الاساسية يجب ان تكون معركة استعادة السيادة ومعركة حصر السلاح غير الشرعي وتسليمه للدولة وهذا شرط مطلوب للقيام بمعركة الاصلاح".

وأكد أننا "أصبحنا على قاب قوسين وخطوة أقرب من اقرار صيغة حديثة تواكب كلّ التطورات من قانون استقلالية الاعلام"، مضيفاً "تأخرنا 15 سنة في اقرار هذا القانون لكن لجنة العدل هذه كانت مصرة على اقراه وسدّ الفجوة ووضع اطار ينظمّ الحرية الاعلامية ووضع مبادئ معيّنة ولا يجوز بحسبه توقيف أحد في موضوع حرية التعبير".