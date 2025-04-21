"أنصار الله": لن نتنازل عن إسناد غزة ونتانياهو لا يملك تهديد اليمن وأهله

أكد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لـ"أنصار الله" نصر الدين عامر، في حديث لـ"الجزيرة"، أننا "لن نتنازل عن إسناد غزة ونتانياهو لا يملك تهديد اليمن وأهله، وهو مجرم حرب محتل ولن نتنازل عن تسمية البلدات الفلسطينية المحتلة بأسمائها الأصلية".
وقال "قادة المقاومة في غزة هم من اختاروا اسم "يافا" على طائرتنا المسيرة".
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