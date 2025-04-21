الجيش الإسرائيلي يجري تدريبًا على استهداف قواعده تحسبًا لفشل المفاوضات النووية

أجرى سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تدريبًا عسكريًا في قواعده تحسّبًا لهجمات صاروخية إيرانية محتملة، وذلك في ظل الاستعدادات لاحتمال فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامجها النووي، بحسب ما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11".

وبحسب التقرير، جاء التدريب في إطار التأهب لرد إيراني محتمل على هجوم قد يستهدف منشآت إيران النووية في ظل تصاعد التوترات، خصوصًا أن القواعد الجوية الإسرائيلية كانت ضمن أهداف الهجمات الإيرانية السابقة في نيسان وتشرين الأول 2024.

وتركّز التمرين على تعزيز جاهزية منظومات الدفاع الجوي في حال تعرضت القواعد العسكرية لهجوم صاروخي إيراني واسع النطاق.

وفي سياق متصل، أشارت القناة إلى أن إسرائيل فوجئت بتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس الماضي، كشف عن خطة إسرائيلية أميركية مشتركة لاستهداف منشآت نووية إيرانية، لكنها أُوقفت بقرار من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وتقدّر أوساط في تل أبيب أن نشر هذه المعلومات جاء كجزء من محاولة أميركية للضغط على طهران للمضي قدمًا في المفاوضات، علما بأن ترامب كان قد صرّح بأنه "لم يتخلَّ نهائيًا" عن خيار تنفيذ هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، لكنه أشار إلى أنه "ليس في عجلة من أمره".