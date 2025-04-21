اسرائيليون يهاجمون إيتمار بن غفير لدى وصوله إلى فلوريدا بسبب موقفه من صفقة الاسرى

هاجم مغتربون إسرائيليون وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، لدى وصوله إلى فلوريدا، في مستهل زيارته الرسمية الأولى إلى الولايات المتحدة.
وتعرض وزير الأمن القومي اليميني المتطرف للهجوم عند وصوله إلى مطار فورت لودرديل بولاية فلوريدا، من قِبل أعضاء مجموعة "غير قابل للتغيير" للمغتربين الإسرائيليين في الولايات المتحدة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ولوح بن غفير للمحتجين الذي هتفوا ضده بسب موقفه من قضية الاسرى في غزة، بعد تصويته مرتين ضد صففتين لتحريرهم، منذ بداية الحرب، وتباهيه بالضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لإفشال صفقات الاسرى إضافية، بحجة أنها كانت ستمنع إسرائيل من هزيمة حركة حماس.
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