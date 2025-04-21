ماكرون يصل إلى مايوت لتقييم إعادة الإعمار بعد الإعصار المدمر

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مايوت، أفقر المقاطعات الفرنسية، لتقييم الأضرار وتقديم خطة "إعادة بناء" الأرخبيل الذي لا يزال يعاني الآثار المدمرة لإعصار شيدو في كانون الأول. ومامودزو هي المحطة الأولى من جولة تستمر خمسة أيام في منطقة المحيط الهندي، تقوده أيضاً إلى لاريونيون وهي مقاطعة فرنسية أخرى، ثم إلى مدغشقر وموريشيوس.

ولدى نزوله من الطائرة، قال ماكرون الذي وصل بصحبة زوجته بريجيت: "لقد استجبنا لحالة الطوارئ القصوى وأنا هنا الآن لتقييم ما تم إنجازه بشكل جيد وما لم يتم إنجازه بشكل كافٍ، من أجل الدفع بالعجلة إلى الأمام".

ويرافقه وزراء أقاليم ما وراء البحار والزراعة والصحة والفرنكوفونية.

وأعلن أمام نواب في مايوت أن "لمايوت مستقبلاً في هذه المنطقة إذا وفرنا الوسائل".

ويحمل ماكرون معه مشروع قانون لإعادة بناء الأرخبيل يرمي إلى تعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية والسكن غير القانوني وانعدام الأمن ودعم الاقتصاد المحلي.