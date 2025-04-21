كارني يتقدم في استطلاعات الرأي بكندا ويطلب من الناخبين تفويضا للتصدي لتهديدات ترامب

جدد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي يتقدم في استطلاعات الرأي قبيل انتخابات 28 نيسان، دعواته اليوم الاثنين للناخبين لمنحه صلاحيات واسعة للتعامل مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.

واعتبر كارني إن رسوم ترامب الجمركية وحديثه عن ضم أجزاء من كندا يشكلان تهديدا كبيرا ويعنيان أن كندا بحاجة إلى تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة وإعادة هيكلة اقتصادها.

وذكر كارني خلال فعالية انتخابية في شارلوت تاون بإقليم جزيرة الأمير إدوارد، باننا "نحتاج إلى حكومة تتمتع بتفويض قوي وواضح. نحتاج إلى حكومة لديها خطة تلبي احتياجات اللحظة".

وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة نانوس على مدار ثلاثة أيام ونشر اليوم الاثنين أن الليبراليين يحظون بتأييد بلغت نسبته 43.7 بالمئة، مقابل 36.3 بالمئة للمحافظين. أما حزب الديمقراطيين الجدد ذو الميول اليسارية، والذي ينافس الليبراليين على أصوات يسار الوسط، حصل على 10.7 بالمئة من الأصوات.

وإذا صدقت هذه التوقعات في يوم الانتخابات، فسيحصل الليبراليون على أغلبية مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 343 مقعدا.

وأعلنت هيئة الانتخابات الكندية أن عددا قياسيا بلغ مليوني شخص أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول من التصويت المسبق يوم الجمعة، وهو يوم عطلة وطنية. ويبلغ عدد الكنديين المسجلين للتصويت حوالي 28 مليونا.

وتراوحت نسبة المشاركة في الانتخابات الاتحادية بين 70 بالمئة و80 بالمئة من الخمسينيات حتى تسعينيات القرن الماضي، لكنها تراجعت تدريجيا. ففي انتخابات عام 2021، لم تتجاوز نسبة المشاركة 62.3 بالمئة من الناخبين المؤهلين.