وسائل إعلام يمنية: قصف أميركي بغارتين على مديرية مجزر في مأرب

أفادت وسائل إعلام يمنية، عن "قصف أميركي بغارتين على مديرية مجزر في مأرب".

وكان قد اعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إنه تحدث مع الرئيس دونالد ترامب بعد أن أشارت تقارير إلى أن الوزير شارك تفاصيل هجوم جرى شنه في آذار على الحوثيين في اليمن عبر تطبيق "سيغنال" للتراسل.

واوضح هيغسيث لدى وصوله إلى البيت الأبيض لحضور الاحتفال السنوي بعيد القيامة، "سنواصل القتال مهما تطلب الأمر".

وكشفت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مسؤولين أميركيين، تأكيدهم أن شركة أقمار صناعية صينية مرتبطة بالجيش الصيني تقوم بتزويد الحوثيين بصور عبر الأقمار الصناعية. وأوضحت الصحيفة أن هذه الصور يتم استخدامها من قبل الحوثيين لاستهداف السفن الأميركية والدولية.