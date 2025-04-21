السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل يبدأ مهامه ببحث النووي الإيراني

تسلّم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أوراق اعتماد السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل مايكل هاكابي، خلال مراسم رسمية، تبعتها جلسة جمعت السفير الأميركي الجديد بوزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر.

وأشارت البيانات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي حول اعتماد السفير الاميركي الجديد إلى أن اللقاءات التي عقدها هاكابي في أول أيامه بمنصبه الرسمي، سواء مع الرئيس الإسرائيلي أو مع وزير الخارجية، تمحورت حول الملف الإيراني.

وفي أعقاب إنهاء إجراءات اعتماده، قال السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل، في بيان مصور نشره على حسابه الرسمي في شبكة "إكس"، إنه رفض طلبًا من منظمة الصحة العالمية بممارسة ضغوط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

واوضح هاكابي: "أحد المسؤولين طلب مني أن أضغط على إسرائيل لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة. ما رأيكم أن نمارس الضغط حيث ينبغي فعليًا – على حماس"، في إشارة إلى تحميله الحركة المسؤولية عن الأزمة الإنسانية في القطاع، متجاهلًا الحصار الإسرائيلي والتصعيد العسكري المستمر.

وعقد هرتسوغ وهاكابي اجتماعًا أعرب خلاله الرئيس الإسرائيلي عن "تقديره" لتعيين هاكابي، واصفًا إياه بـ"الصديق العزيز لإسرائيل"، ومشيرًا إلى أن تعيينه يُعد "خطوة طبيعية" نظرًا لعلاقاته الطويلة مع تل أبيب.​

وشدد هرتسوغ على "عمق الشراكة" بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، مشددًا على "ضرورة التصدي للتهديد الإيراني بكل حزم"، بحسب ما ورد في بيان صادر عن ديوان الرئاسة الإسرائيلية.