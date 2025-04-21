القيادة الوسطى الأميركية: حاملة الطائرات "هاري ترومان" تواصل ضرباتها الجوية على مدار الساعة على مواقع الحوثيين

أعلنت القيادة الوسطى الأمركية، أن "حاملة الطائرات هاري ترومان تواصل ضرباتها الجوية على مدار الساعة على مواقع الحوثيين".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام يمنية، عن "قصف أميركي بغارتين على مديرية مجزر في مأرب".

يذكر أنه تم تصميم حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" لتكون قاعدة عمليات متنقلة قادرة على تنفيذ المهام في أي وقت وأي مكان، حيث يرى خبراء الدفاع أنها تعد واحدة من أقوى القطع الحربية في البحرية الأمريكية.

حاملة "يو إس إس هاري ترومان" توصف بـ "العملاق البحري" الذي يعمل بالطاقة النووية، وسميت على اسم الرئيس الأميركي الثالث والثلاثين، هاري ترومان، بعد أن استغرق بناءها نحو خمس سنوات، ودخلت الخدمة رسميا في عام 1998.

تزن الحاملة حوالي 116,000 طن، ويبلغ طولها 333 مترا وعرضها 76.8 مترا، ويمكنها حمل ما يصل إلى 90 طائرة ومروحية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحاملة شاركت في العديد من الحروب البارزة منذ دخولها الخدمة، مثل حرب كوسوفو عام 1999، وحروب أفغانستان والعراق، بالإضافة إلى الحملة العسكرية ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

وحاليا، تتخذ "يو إس إس هاري ترومان" من البحر الأحمر موقعا لها بهدف "ردع القوة العسكرية الحوثية في المنطقة"، بحسب الخبراء العسكريين الأميركيين.