شكرا لقرائتكم خبر عن توافق على تعيين نواب وزراء(اسماء الوزارات) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شفت مصادر عن توافق لتعيين نواب وزراء بعدد من الوزارات

وبحسب المصادر فان توافق على تعيين

توافق على تعيين 6 نواب وزراء في الوزارات التالية :

العدل

الشؤون القانونية

المياه

الادارة المحلية

الإعلام

الأوقاف



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