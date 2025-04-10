شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد استهداف المشاط وضابط مخابرات كبير في غارة على صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد الصحفي فارس الحميري، استنادًا إلى مصدر موثوق، أن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في صنعاء، أصيب نتيجة ضربة جوية أمريكية استهدفت موقعًا استراتيجيًا في العاصمة...

وبحسب المصدر، فإن القصف لم يكتفِ باستهداف المشاط فقط، بل أسفر أيضًا عن إصابة ضابط رفيع في جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للجماعة، ما يُنذر بارتباك داخلي محتمل في دوائر صنع القرار لدى الحوثيين...

هذا وتلتزم مليشيا الحوثي الصمت، وسط حالة من الترقب والتكهنات حول صحة المشاط وحجم الخسائر الفعلية...

