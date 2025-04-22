شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. صلاح يسجل إنجازا تاريخيا بالتتويج بجائزة أفضل لاعب فى إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 22 أبريل عام 2018، بات محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول أول لاعب مصرى فى التاريخ يتوج بجائزة أفضل لاعب فى إنجلترا لعام 2018 من جانب رابطة اللاعبين المحترفين.

وتفوق محمد صلاح فى سباق الحصول على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لعام 2018 من رابطة اللاعبين المحترفين، على هارى كين لاعب توتنهام، ودافيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد، وثلاثى مانشستر سيتى، كيفين دى بروين ودافيد سيلفا وليروى سانى.

ويعد محمد صلاح ثانى لاعب عربى وأفريقى يحصد جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا بعد النجم الجزائرى رياض محرز لاعب ليستر سيتى الذى توج بالجائزة عام 2016

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وقال الموقع الإنجليزي عن محمد صلاح، "كان 2023 عامًا مُحبطًا للغاية للنجم المصري، فقد احتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخرج من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة في الجولات الأولى، وخرج من دوري أبطال أوروبا في دور خروج المغلوب الأول، ولم يحقق أي إنجازات فردية تُذكر، بل كان يفكر في مغادرة ليفربول والانضمام إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي".

وأضاف، "في عام 2024 تعرض محمد صلاح لإصابة خطيرة فى أوتار الركبة خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بكوت ديفوار، وعانى من أجل استعادة أفضل مستوياته مع الإصابة، وكان محبطًا حتى دخل في مشادة كلامية مع يورجن كلوب المدير الفني السابق لنادي ليفربول".

واستكمل، "عاد النجم المصري إلى مستواه التهديفي المميز مع ليفربول، وكان في كثير من الأحيان المنقذ الوحيد لهم، حيث ساهم بأكثر من 50 هدفًا منذ بداية الموسم بمختلف البطولات".

وجاء كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني في المرتبة الثانية، بينما جاء زميله في الفريق الملكي فينسيوس جونيور في المرتبة الثالثة، كما حل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني بالمرتبة الرابعة.

وتواجد هاري كين لاعب بايرن ميونخ الألماني في المرتبة الخامسة، ثم لامين يامال نجم برشلونة الإسباني الصاعد في المرتبة السادسة، ثم هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي في المرتبة السابعة.

واحتل جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني في المرتبة الثامنة، ثم فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي في المرتبة التاسعة، ثم رافينيا لاعب برشلونة الإسباني في المرتبة العاشرة.

وتواجد عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في المرتبة الـ 11، متفوقًا على رودري لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي صاحب المركز الـ 12، والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي في المرتبة الـ 13.